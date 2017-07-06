YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı

Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde bir çatışma bekleyip beklemediği sorulan Hemo, Türkiye'yi askeri bir operasyona hazırlanmakla suçladı.

"Bu hazırlıklar savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçek çarpışmalara dönebilir" diyen Hemo, "Bu potansiyel saldırganlığa karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

Türkiye'nin, PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG, IŞİD'in elindeki Rakka'yı ele geçirebilmek için kente ABD destekli bir operasyona liderlik yaparken, Halep'in 200 kilometre doğusundaki bölgede YPG ile Türk güçler arasındaki gerginlik son dönemde giderek artıyor.

Türkiye son haftalarda Halep'in kuzeyindeki bölgeye takviye gönderdi. Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve bir güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.