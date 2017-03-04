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YPG'nin çocukları askere alması yerli halkı ayaklandırdı
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YPG'nin çocukları askere alması yerli halkı ayaklandırdı

Suriye'de YPG'nin zorunlu askerlik uygulamasına karşı tepki gösteren yerel halk ayaklandı.

Suriye'de YPG'nin zorunlu askerlik uygulamasına karşı tepki gösteren yerel halk ayaklandı.
Suriye'de kan kaybeden PYD/YPG, Suriye'nin kuzeyinde 10 ve 30 yaş arasındaki kişilere uyguladığı zorunlu askerlik üzerine yerel halk ayaklandı. Örgütün üst düzey yetkilileri ayaklanmaya karşı Kobani'de bir araya geldi. İstihbarat birimlerinden elde edilen bilgiye göre, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG, DEAŞ'a karşı savaşan güçlerini eğitmek için uyguladıkları zorunlu askerlik için yerel halk ayaklanarak tepki gösterdi. Halka karşı uygulayacakları strateji için örgütün üst düzey yetkilileri bir araya gelerek değerlendirme yaptığı öğrenildi.

"ELİ SİLAH TUTAN ÇOCUKLARI ZORLA ALIYORLAR"
Zorunlu askerlik için örgüt üyeleri ev ev dolaşarak 10 yaşından büyük çocukları ve 30'lu yaşlara kadar olan gençleri zorunlu askerlik için kayıt altına alıyor. Çocuklarını eğitime göndermek istemeyen ailelere şiddet uygulanırken, kayıt altına alınan çocuk ve gençler zorla eğitime götürülüyor. Eğitimler sonrasında silah kullanma, kendini savunma ve karşılık verme alanlarında örgütün uyguladığı sınavlarda yeterlilik gösteren askerler DEAŞ'la mücadele için savaşan gruplar arasına dahil ediliyor. Bölgede yaşanan gelişmeler verilen ağır kayıplar ve bünyesinde savaşmak için asker bulamayan PYD/YPG askerlik eğitimini 6 aydan 9 aya çıkarttı. Çatışmalarda ağır kayıpların verilmesinden kaynaklandığı için askerlik süresinin uzatıldığı belirtildi.

YERLİ HALK ARTIK ÇOCUKLARINI ÖLÜME GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Çocuklarının örgüt tarafından zorunlu askerliğe tabi tutulmasına tepki gösteren yerli halk 1 Mart 2017'de ayaklanarak çocuklarını almak için gelen örgüt üyelerine teslim etmediler. Protestolar sonrası örgüt üyeleri alandan ayrılırken, PYD'nin üst düzey yetkilileri Kobani'de bir araya geldi. Yerel halka karşı nasıl bir strateji uygulayacaklarına yönelik görüşmeler devam ederken, yerli halk artık çocuklarını ölüme göndermeyeceklerini söyleyerek tepkilerinin giderek büyüyeceğini dile getirdi.

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