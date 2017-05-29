YPG'li teröristler sivilleri vurdu: 6 ölü

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin şehri bombardımana tutması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin şehri bombardımana tutması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütü YPG militanları, Suriye'nin Rakka kentini bombardımana tuttu. Saldırıda ilk belirlemelere göre, aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin kadın ve çocuk olduğu bildirildi.

(Abu Mucahit El Halebi /İHA)