YPG'li teröristler sivilleri vurdu: 6 ölü

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin şehri bombardımana tutması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin şehri bombardımana tutması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti. Terör örgütü YPG militanları, Suriye'nin Rakka kentini bombardımana tuttu. Saldırıda ilk belirlemelere göre, aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin kadın ve çocuk olduğu bildirildi. (Abu Mucahit El Halebi /İHA)
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