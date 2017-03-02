YPG fena tırstı: Jet hızıyla kaçış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'YPG buradan çekilmezse vuracağımızı söyledik' sözlerinin hemen ardından terör örgütü YPG bazı köylerden çekileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "YPG buradan çekilmezse vuracağımızı söyledik" sözlerinin hemen ardından terör örgütü YPG bazı köylerden çekileceğini duyurdu.

Terör örgütü YPG, Fırat Kalkanı Operasyonu katılan güçlerin konuşlandığı bölge ile Münbiç arasındaki bazı köyleri (daha önce ABD bayrağı asılan ) rejim güçlerine bırakarak çekileceğini açıkladı. ÖSO'nun Münbiç'e ilerlemesine engel olmak maksadıyla Münbiç şehrini elinde bulunduran ve ana çatısını YPG'nin oluşturduğu "Demokratik Suriye Güçleri", Münbiç ile Özgür Suriye Ordusu arasında bulunan El Vakia köyünü Suriye rejim güçlerine teslim ettiğini, bazı köylerden de çekileceğini açıkladı.

Açıklamanın zamanlama olarak hem Çavuşoğlu'nun kararlılık açıklamaları hem de TSK destekli ÖSO'nun Münbiç'e doğru ilerleyerek, El Bab'ın doğusundaki El Keridiye, Um Humeyre, Telturin, Gara köylerini YPG'den geri alıp bazı YPG mensuplarını etkisiz hale getirmesiyle eş zamanlı olması dikkat çekti.

Bu arada Türk Dışişleri, Rusya ile YPG arasında ittifak yapıldığı şeklindeki sözleri yalanladı.

(Abu Mucahit El Halebi / İHA)