YPG: Astana’dan çıkacak kararlara uymayacağız

Ankara'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG'den, bugün Kazakistan'ın başkentinde başlayan görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada, “Astana'daki konferansın sonucu olacak hiçbir karara uymayacağız” dendi.

‘TOPLANTIYA KATILANLAR SURİYE'DEKİ KRİZİN BİR PARÇASI'

“Görüşmelere katılan tarafların ve onların hamisi olan ülkelerin Suriye'deki ciddi krizin bir parçası olduğunu ve Suriye halkının ihtiyaç duyduğu kararlar alamayacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, krizin çözümü için ‘Suriye'de yaşayan tüm halk ve mezheplerin temsilcilerinin' katılımıyla bir toplantının yapılması gerektiği belirtildi.