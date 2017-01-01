01.01.2017 09:19 Yozgat'ta yılın son bebeğine Demokrasi Şehidi Halis Demir'in ismi verildi

Yozgat'ta 2016 yılının son gününde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doğan bebeğe Demokrasi Şehidi Ömer Halis'in ismi verildi. Yozgat'ta 2016 yılının son gününde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doğan bebeğe Demokrasi Şehidi Ömer Halis'in ismi verildi.



Yozgat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni yılın son saatlerinde ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, burada çalışan personelin yeni yılını kutladı. Vali Yurtnaç, ayrıca 2016 yılının son bebeğini dünyaya getiren anne Sultan Parlak'ı ziyaret etti. Ailenin ısrarı üzerine bebeğin ismini koyan Vali Yurtnaç, bebeğe Demokrasi Şehidi Ömer Halis'in ismini vererek aileyi tebrik edip bir altın hediye etti. Halepli bir ailenin dünyaya yeni gelen çocuğuna da altın takan Vali Yurtnaç, aileyi tebrik etti.

