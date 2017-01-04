04.01.2017 17:41 Yozgat'ta uyuşturucu satıcılığı yapan 5 şahıs yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek Yozgat'ta üniversite ve terminal civarlarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T ve Y.K isimli 5 şahıs yapılan operasyonla yakalandılar.



Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet satışa hazır vaziyette sentetik kannabioid maddesi (bonzai), 2 adet gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası 04. 01. 2017 Çarşamba günü adliyeye sevk edildi, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

