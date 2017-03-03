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Yozgat'ta şüpheli hayvan ölümleri
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Yozgat'ta şüpheli hayvan ölümleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İncesu köyünde 65 yaşındaki Nazmi Ünsal'a ait 40 koyun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İncesu köyünde 65 yaşındaki Nazmi Ünsal'a ait 40 koyun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.
Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde koyunlarını sulamak için köy meydanındaki çeşmeye götüren Nazmi Ünsal, koyunlarını tekrar ahırına götürdü. Bir süre sonra tekrar ahıra giden Ünsal, koyunlarından 3 tanesinin telef olduğunu gördü. Koyunlarının telef olduğunu gören Ünsal, bunun üzerine durumu ailesine ve köylülere haber verdi. Ölmek üzere olan 3 koyun köylüler tarafından kesildi.
Ölen 3 koyununun ardından 3 gün sonra 10 koyunu daha öldüğünü söyleyen 65 yaşındaki Nazmi Ünsal, "20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Hayvanlar hastalandıktan 3 gün sonra ölüyorlar. Geçmişte de bu tür ölümler oldu. Ancak yılda 2-3 tane ölüm olurdu. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Hayvan ölmeden önce keyfi kaşıyor. Ayakta duramıyor. Daha sonra komaya giriyor. Belli bir süre sonra da ölüyor. Şu anda gerçekten çok mağdur durumdayım. Bir koyunun maliyeti 850 TL. Yaklaşık 40 koyunum telef oldu. Bu da yaklaşık 35-40 bin TL arasında bir zarar gördüğümü gösteriyor. Yetkililerimizden biran önce bu hastalığa bir çare bulmalarını bekliyorum" dedi.
Nazmi Ünsal'ın oğlu 38 yaşındaki Uğur Ünsal ise çocukluktan bu yana hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Çeşmeden getirdikten sonra birkaç tane koyunumuz yere yıkıldı kalkamadı. Hemen veteriner hekim arkadaşları aradık. Daha önce hiç görmediğimiz bir durumdu. Veteriner hekimler daha sonra gerekli aşıları yaptılar. Tabi bu arada birkaç gün geçtikten sonra hasta sayısı arttı. Tabi bu arada ilk hastalanan 3 koyunumuz öldü. Daha sonra bu sayı 10, 20 derken sayısı 40'ı buldu" ifadelerini kullandı.
Ünsal, 200 baş anaç koyunları olduğunu, bunun 40 tanesinin telef olduğunu söyleyerek, "Şuanda komada olan koyunlarımız var. Komaya giren havyan en fazla 3 gün yaşıyor. 3 gün sonra telef oluyor. Bu sırada kuzuların bakımı da zorlaştı. Veteriner hekimlerin yaptıkları çalışmalarda her an gibi bir hastalık teşhisi koyamadılar. İç organlarına falan baktılar. İncelediler. Bir hastalık teşhisi koyamadılar. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Sorgun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise olayın kendilerine intikal etmesinin ardından bütün hayvanlara gerekli karma aşı yapıldığını belirtip gerekli laboratuvarlarda yapılan incelemelerde hayvanlarda görülen hastalığın Veba Hastalığı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.
(Rukiye Yılmaz / İHA)

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