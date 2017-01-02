02.01.2017 17:37 Yozgat'ta bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Yozgat'ta beş katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen yangın, paniğe sebep oldu. Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yozgat'ta beş katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen yangın, paniğe sebep oldu. Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Yozgat merkez Bahçeşehir Mahallesi, Hilal apartmanının 3. katında Özgecan Gemi ve iki çocuğunun oturduğu dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Camdan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi.



Doğalgaz ekipleri tarafından apartman bağlantısının kesilmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunan anne ve çocukları dışarı çıkardı. Anne ve çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, apartmanın en üst katında oturan KOAH hastası Ünzüle Koşar isimli kadının evinin balkonunda baygınlık geçirmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin balkon camını kırmasıyla yaşlı kadın bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen çocuk ve yaşlılardan oluşan çok sayıda vatandaşa ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kurtarma çalışması sırasında karda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracına mahalle sakinleri yardım etti.



Mahalle sakinleri yangının çocukların oyun oynadığı sırada çıktığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar yangının elektrikli battaniyeden çıktığını belirtirken, olayda can kaybının bulunmaması teselli kaynağı oldu.

