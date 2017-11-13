13.11.2017 10:53 Yozgat'ta 4 DEAŞ'lı yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen 4 Irak uyruklu şahıs yakalandı. Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen 4 Irak uyruklu şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu tespit edilen 4 Irak uyruklu O.H., M.N., A.M., S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül /İHA)

