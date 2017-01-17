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Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
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Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi dün itibariyle hasta kabulüne başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 yıllık hayalim dediği şehir hastanelerinin ilki hizmete girdi.

YOZGAT HASTANESİNE KAVUŞTU

Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile birlikte görevliler gelen hasta ve yakınlarını hastane girişinde karşılayarak şeker ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin önemine vurgu yaparak, "14 yıllık hayalimdi" demişti.

CHP VE TABİPLER ODASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük atılımı yaptığımız alanlardan biri diye nitelendirdiği sağlık alanındaki çalışmalara daha önceki yıllarda CHP ve Tabipler Odası karşı çıkmış ve yapımı devam eden şehir hastanelerini engellemek için dava açmışlardı. 

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5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Mevcut doktor ve sağlık personeline ek olarak geçici görevle atanan 17 doktor ve 50 hemşire ile hizmete başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve yakınları tarafından beğenildi.

5 yıldızlı otel konforunda olan Yozgat Şehir Hastanesi 475 yatakla hastalarına hizmet veriyor.

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BU YIL AÇILACAK ŞEHİR HASTANELERİ

Kamu-özel ortaklığı ile inşa edilen ve dün hasta kabulüne başlayan Yozgat'taki şehir hastanesinin de aralarında bulunduğu 8 şehir hastanesi bu yıl açılacak.

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü 3 bin 700, Adana Entegre Sağlık Kampüsü bin 550, Isparta Şehir Hastanesi 755, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü bin 253, Yozgat Şehir Hastanesi 475, Manisa Şehir Hastanesi 558, Eskişehir Şehir Hastanesi bin 81 ve Kayseri Şehir Hastanesi bin 583 yatak kapasitesine sahip olacak.
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