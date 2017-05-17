Yozgat şehidini uğurladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz, memleketi Yozgat'tın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz, memleketi Yozgat'tın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit için Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törene İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazını din görevlisi olan babası Kerim Çetingöz kıldırdı. Şehit babasının oğluna karşı yaptığı son ve en zor görevi herkesi duygulandırdı.

Cenaze namazı sonrası bir konuşma yapan baba Çetingöz, "Bir gün her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. İsmini, Osman Gazi koydum, tıpkı bu ülkeyi kuran Osman Gazi'nin neslini devam ettirsin diye. Bir tane Osman Gazi ölür, işte gördüğünüz bin tane Osman Gazi burada. O hainler sanmasın ki, Osman Gaziler biter. Biz, Yozgat'ın bağrından koşup gelen delikanlıyız. Eli kanlı değil, vatan için yürekten inanıyoruz. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır" dedi.

Baba Çetingöz konuşurken, Anne Huriye Çetingöz ve ablaları Yasemin Karataş ve Kübra Demirel'de şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Van Çatak'ta 14 Nisan'da şehit düşen Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan Babacan'ın eşi Nur Babacan'da şehidin annesi ve kardeşlerine teselli ederek terör örgütlerine öfke kustu. Tören sonrası şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)