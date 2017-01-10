10.01.2017 15:08 Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret

Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri, İHA Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti. Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri, İHA Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.



Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.



Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Matematik öğretmeni Ali Ekin, İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül'ü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Gazetecilik mesleğinin özveri isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, "Yozgat'ta görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.



Ziyaretten dolayı Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, Matematik öğretmeni Ali Ekin ve öğrencilere teşekkür eden İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül, öğrencilerin gazetecilik mesleği ile ilgili sorularını yanıtlayıp haber ajanslarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

