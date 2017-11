14.11.2017 16:19 Yönetmeni 'Ayla' için bu kadar ilgi bekliyor muydu ?

'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde Oscar aday adayı gösterilen ve 3 haftada 2 milyon kişi tarafından izlenen 'Ayla' filminin oyuncuları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ile üniversitenin kongre merkezinde buluştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kongre merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye filmin yönetmeni Can Ulkay'ın yanı sıra filmin oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Meral Çetinkaya, İlber Gürtunca ve Sinem Öztürk Uslu katıldı. Filmin yönetmeni Can Ulkay ve oyuncular burada öğrencilerin film hakkında merak ettikleri soruları cevaplarken yönetmen Can Ulkay, Ayla filmini 3 haftada 2 milyon kişinin izlediğini söyledi. Ulkay, "Ayla filmimizi 3 haftada 2 milyon kişi izledi. Bunun için bir kere filmi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Aslında şunu yapmak istedik. İyi bir sinema yaparsanız, iyi duygular verirseniz seyirciyi çekebiliyorsunuz. Türkiye'de gişe yapan filmleri biliyoruz. Hepsine son derece saygı duyuyoruz. Defalarca gidiyor, seyrediyoruz. Ama Türk sinemasının böyle filmlere de ihtiyacı var. Biz bu başarıyı bekliyorduk. Çünkü iyi bir şey yaptık. Sadece bir tek soru işareti vardı. Seyirci beğenecek mi. Seyirci beğendi. Ve halen de beğeniyor. Görünen o ki daha da yükselecek. Çünkü salonlar halen doluyor ve herkes gitmeye devam ediyor. Uzun bir süre daha sinemalarda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ayla filmi yönetmeni Can Ulkay'a Nevşehir hatırası bir çini tabak hediye etti.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)