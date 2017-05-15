GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, Divan Kurulu Toplantısında yönetime destek vererek, 'Olağanüstü seçim zamanı değildir. Yönetime destek olun, 10 ay sonra gelip başkasına oy veririz' ifadelerini kullandı.

GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, Divan Kurulu Toplantısında yönetime destek vererek, "Olağanüstü seçim zamanı değildir. Yönetime destek olun, 10 ay sonra gelip başkasına oy veririz" ifadelerini kullandı.

GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fatih Altaylı'ya cevap verdi ve yönetime kalan 10 aylık sürelerinde destek olunmasını istedi. Galatasaray'ın bugün marka değerinin 2 milyar Dolar'a yükseldiğini söyleyen Öztürk, "Galatasaray çok farklı bir kulüp. Fatih Altaylı Bey, geçmişte yaşanan ara dönemde Mehmet Cansun döneminde yönetimde yer aldı. Kendi başkanını düşürecek bir röportaj vermişti, sonrasında da başkan düştü. O dönemde Star Gazetesi'nin sahibi kulübü almak için kapılardaydı, iyi ki alma imkanı olmadı. Şimdi Çinliler almak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Milan-Juventus maçı Çinliler izleyebilsin diye gündüz oynandı. Malum iki kulübün de sahibi Çinliler" ifadelerini kullandı.



"FATİH BEY ADAY OLSUN, BEN DE OY VERİRİM"

Dursun Özbek ve yönetimine kendisinin oy verdiğini ve yönetimin süresini doldurması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Fatih (Altaylı) Bey bu yönetimi istemiyorsa aday olsun, ben kendisine oy vermeye hazırım. Selahattin Başkanım, ben 10-12 yaşındayken neredeyse Riva'nın alınması için ağlıyordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu araziyi aldırdığı için. En çok şampiyon olan takım kim? 4 yıldız kimde? Galatasaray'da. Söyleyin korkmayın. Avrupa'da en yüksek gelire sahip takımı Galatasaray. Burada Faruk başkanın, Selahattin başkanın çok faydası var. En çok mülk bizde. Niye alırsınız bu mülkü, değerlendiği zaman satmak içindir. Bugünkü borsa değeriyle Çinliler'in eline geçse alacaklar, satmak için. Fenerbahçe şampiyonluğa mı gidiyor, banka borçları mı sıfırlandı. Fenerbahçe'nin basketbolunu 15 bin kişi izliyor, futbol takımını 7 bin kişi izliyor. Neden salon yapılmasına karşı çıkıyorsunuz. Başarının olduğu yerde gelir vardır. 112 yıllık bu kulüp, ne yönetimler geldi. 36. başkan burada. 37 olacak, 38 olacak. Rahmetli Özhan Canaydın, Fatih Hoca'yı getireceğim dedi seçimi kazandı, sonraki seçimi Fatih Hoca'yı göndererek kazandı" diye konuştu.



"DURSUN ÖZBEK İÇİN DEĞİL, GALATASARAY İÇİN DESTEK OLUN"

10 aylık sürecin Galatasaray'a bir şey kazandırmayacağını da söyleyen Öztürk, "Her seçim dönemi vaat dönemleridir, paraların saçıldığı dönemlerdir. Fatih Hoca'dan daha büyük Galatasaraylı mı var. Ama biz büyük paraları o dönemde batırdık. Atletico Madrid'e bir bakın nasıl Atletico olmuş. Fenerbahçe Başkanı, '50 milyon Euro bütçeyle mi Şampiyonlar Ligi'nde yol alacağız. Adamlar 1 futbolcuya bu parayı veriyor' diyor, doğru söylüyor. Sayın başkan 100 günlük bir politika yapsın. Bugün Galatasaray 2 milyar Dolar ediyorsa bunda sadece futbolun payı yok, her branşın payı var. Böyle süreçlerde Fatih (Altaylı) Bey gibi isimleri yönetime alın, tecrübelerinden faydalanın. Biz Galatasarayız, çok büyüğüz, silkinin. Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan daha küçük değiliz. Ben burada bizim bütün eleştirilerimize karşın bizi dinleyen bu yönetimi alkışlıyorum. 10 ay sonra gelip başka adaya oy verin ama bu 10 aylık süreçte yönetime destek olun. Dursun Özbek için değil, Galatasaray için destek verin" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)