Yönetim Kurulu üyeleri kura değerlendirdi

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile eşleşmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri kurayı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile eşleşmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri kurayı değerlendirdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları ve İcra Kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Olympiakos eşleşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'I ŞANSLI GÖRÜYORUM"

Bu eşleşmede Beşiktaş'ı şanslı gördüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Sonuç itibariyle bir takım çıkacaktı. Beşiktaş, 15 takımın karşılaşmak istemeyeceği bir takımdı. Avrupa'da kupa kaldırma ihtimaline göre hazırlandık. Hedefimiz Avrupa'da kupa kaldırmak" şeklinde konuştu.



"TANIDIĞIMIZ BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"

Tanıdıkları bir rakiple eşleştiklerini söyleyen Ahmet Ürkmezgil ise, "Aslında kuranın her türlüsüne hazırlıklıydık. Güçlü takımlar kaldı, güç farkları var. Bütün takımlar güçlü takımlar. Son 16'ya kalmış takımların farklı olması düşünülemez. Osmanlıspor ile karşılaştılar. Hayırlı olsun diliyorum. İnşallah bu turu geçer, çeyrek finallere kalırız diye düşünüyorum. Taraftarımız eskisinden daha iyi" diye konuştu.



"KURA ÇEKİMİNDE ENTERESAN EŞLEŞMELER OLDU"

Kura çekiminde enteresan eşleşmeler olduğunu vurgulayan Erdal Torunoğulları, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuradan önce Olympiakos yöneticisiyle şakalaşıyorduk, biz birbirimize çıkmayalım sonraki turda çıkalım diye. Kulüp olarak diyaloglarımız çok iyi. Zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir şekilde motive oluruz ve gülen taraf biz oluruz. Centilmenlik ve dostluk bozulmasın. Turu geçmiş bir şekilde buraya kura çekimine gelmek istiyoruz."



"OLYMPİAKOS GÜÇSÜZ BİR RAKİP DEĞİL"

Olympiakos'un güçsüz bir rakip olmadığına dikkat çeken Şafa Mahmutyazıcıoğu da, "Harika basit bir takım çıktı diye düşünmeyelim. İnşallah bizim için hayırlısı olur. İlk maçın Yunanistan'da olması bizim için avantaj. Final maçını kendi evimizde oynayacağız. Vodafone Arena'da yoktan var edebiliyoruz. Yunanistan yakın bir deplasman, bize uzak bir kültür değil. Bizim için avantajlı olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

