Yönetim Fernandez için Le Guen'in onayını bekliyor

Bursaspor yönetimi, bir süredir temas halinde olduğu Arjantin'in Godoy Cruz takımının orta saha oyuncusu Guillermo Fernandez'in transferi için Teknik Direktör Paul Le Guen'in onayını bekliyor.

Bursaspor yönetimi, bir süredir temas halinde olduğu Arjantin'in Godoy Cruz takımının orta saha oyuncusu Guillermo Fernandez'in transferi için Teknik Direktör Paul Le Guen'in onayını bekliyor.

Yeşil-beyazlı yönetimin scouting ekibinin önerisiyle temasa geçtiği 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez ve kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Genç isim üzerinde bir süredir araştırmalar yapan Bursaspor'un yeni teknik adamı Paul Le Guen'den transfer için onay beklendiği öğrenilirken, birkaç gün içerisinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Forma giydiği Arjantin'in Godoy Cruz takımıyla 3 sezonda çıktığı 54 resmi maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran genç isim, bu maçların 45'inde sahaya ilk 11'de çıktı.

(Mesut Alan / İHA)