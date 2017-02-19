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'Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirsin'
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'Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirsin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ayrılmaya hazır olduğunu belirterek, 'Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirsin' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ayrılmaya hazır olduğunu belirterek, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirsin" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, karşılaşma sonrasında basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımın bu maçta planının basit olduğunu ancak bu planı gerçekleştiremediklerini söyleyen Advocaat, "1 forvet, 2 kanat oyuncumuz ve 1 ofansif orta sahamız var. Ceza sahası içine girme özgürlüğü verdik kendilerine ancak bunu yapamadılar. Bunun sebebi olmalı. Bunu da sormalıyız kendilerine. Tabii bir de rakibe de bakmak gerekir. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti aslına bakılırsa. Ancak sadece mücadele etmek yeterli olmuyor" dedi.

"ELİMİZDEKİ DOĞRU DENGELENMİŞ BİR KADRO DEĞİL"
Önce Emenike'nin, bugün de Van der Wiel'in ilk 11'de olmasıyla ilgili olarak yönetime kesinlikle bir mesaj vermediğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Van der Wiiel ve Emenike'nin farklı bir kulüpte forma giymesinin daha iyi olacağını düşünmüştüm. Ancak kulüp bulamadılar. Elinizde 2 seçenek var, ya bırakacaksınız altyapıda idman yapacaklar, ya da geri getireceksiniz. Emenike bana göre de son maçta iyi bir görüntü sergilemedi. Ama Van der Wiel bugün bir sağ bek oyuncusu için iyiydi. Eğer ben görüşümü aktarıyorsam ve gitmelerinin iyi olacağını söylüyorsam, bunu yönetime sorma ihtiyacı duymam. Ben gitmeleri gerek dersem, giderler. Ama ben gayretlerini gördüm ve kadroya katkı verebileceklerini düşündüm. Sezon başında söylemiştim, bu kadro doğru dengelenmiş bir kadro değil. Çok da istemeyerek söylüyorum bunu. Bir kez daha söylememeliyim belki de" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİMİZ TRANSFER İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"
Devre arasında transfer çalışmalarında yönetimin, belirledikleri oyuncuları almak için çok uğraştığını söyleyen Advocaat, "Yönetimimiz ile ilgili olumlu bir bilgi vermek istiyorum. 3-4 oyuncuyla ilgili görüşmemizi yaptık. Yöneticilerimiz bu oyuncuları getirmek için her şeyi yaptılar. Brezilya, Milano ve başka ülkelere gidip seyahat ettiler. Ya oyuncular gelmek istemedi, ya da bazı oyuncular çok pahalıydı. Kısa bir süre içinde üst düzey kulüpte oynayacak seviyede oyuncuları getirmek çok zordu. Sadece transfer için bunu yaysaydık çok anlamı olmazdı. 1 oyuncuyu buraya getirmeye çok yaklaştık. Mehmet Ekici gelmek üzereydi ancak olmadı. Yöneticilerimiz sürekli bir yerlere gittiler transfer için. Ama olmadı. Aslında hata daha önce yapıldı, şimdi değil" diye konuştu.

"YÖNETİM DAHA İYİ BİR HOCA BULURSA HEMEN GETİRSİN"
Mehmet Ekici'nin transfer edilmesi konusunda çok şeyin değişmeyeceğini de söyleyen Dick Advocaat, "Mehmet Ekici belki gelseydi çok farklı değil ama biraz daha farklı olabilirdi. Bu nedenle 3-4 oyuncunun ismini verdik. Buraya neden geldim, çünkü iyi bir fırsat olabileceğini düşündük. Para için gelmedim. Kariyerimi hedefleri olan bir kulüpte bitirmek için geldim. Benim için büyük bir fırsat olabileceğini düşündüm. Ancak geldiğimde bazı konuları düzeltmek için geç kaldık. Aralık ayında da geç kaldık. Ama bazı şeyleri düzeltemiyorsak, bunlarda baş sorumlulardan birisi de benim diye düşünüyorum. Yönetimimiz eğer daha iyi bir hoca bulursa, hemen getirsin. Ben ayrılmaya hazırım" dedi.

"PEREİRA DAHA BAŞARILIYDI"
Takım içinde sürekli olarak bir değişiklik yapmayı düşündüklerini de söyleyen Hollandalı hoca, "Taktik değişikliği konusunu biz de düşünüyoruz. Bu sistemle iyi skor aldığımız ancak çok pozisyon üretemediğimiz maçlar oldu. Her gün sistemi değiştirebilir miyiz, ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Geçen sene de takım bu sistemle oynadı ve Pereira, bu sistemle benden daha başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME İÇİN CEVABIMI MART AYINDA VERECEĞİM"
Krasnodar maçının kaybedilmesi halinde istifa edip etmeyeceği sorulan Advocaat, "Eğer şu olursa, eğer bu olursa şeklinde konuşuyoruz. Bekleyip neler olacağını görelim. Mart ayında yönetime cevabımı vereceğim yeni sözleşmeyle ilgili. Bu konuda sözümü tutacağım. Ama bu kulüp benden daha önemli. Cevabı biliyorum ama bazen cevabı bilip cevap veremezsiniz. Şu anda burada sorumlu kişi hala benim. Antalyaspor eğer bizi geçerse ve Avrupa Ligi'nin dışında kalırsak, o zaman sorun bu soruyu. Eğer ben bugün ölürsem, ona göre mi konuşacağız. Ben burada olursam ve bu dediğiniz olursa, o zaman beni suçlayabilirsiniz" diye konuştu.

"TARAFTARLARI SUÇLAYAMAZSINIZ"
Her takımın ve her futbolcunun dolu statta oynamak isteyeceğini de sözlerine ekleyen Advocaat, "Taraftarlarımıza bu anlamda teşekkür etmek istiyorum ve suçlamak istemiyorum. Her oyuncunun, her takımın dolu statta oynayıp arkasında destek hissetmeye ihtiyacı vardır. Bizden daha zayıf takımlara karşı 10-15 bin kişiye karşı oynuyoruz. Üst düzey takımlara karşı daha dolu statta oynuyoruz. Dolu statta oynadığınız zaman hakemi baskı altına alırsınız, rakibi baskı altına alırsınız. Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığımız zaman geliyorlar. Ancak diğer maçlarda burada yoklar. Onların gelmemesi bizim için hiç iyi değil. Çarşamba günü bir maç daha var. Bu maçın ardından bakacağız hala Avrupa'da mıyız, ligde neredeyiz diye. Önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da yer almalıyız. Bu sabah futbolcularla toplantı yaptık ve önümüzdeki sezon için nerede olmamız gerektiğini konuştuk. Ancak şu anda nerede olduğumuza da bakmamız gerekiyor. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum, taraftarlarımızı suçlamak niyetinde değilim. 10 bin kişiyle 50 bin kişi arasında büyük bir fark var. Ancak dediğim gibi onların olmaması etkiliyor bizi" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI OYUNCUMUZ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Kadro tercihleri ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Dick Advocaat, devre arasında transfer edilen Karavayev'in ismini ise kullanmadı. Bu futbolcuyla ilgili olarak açıklamalarda bulanan Advocaat, Karavayev için "Ukraynalı çocuk, Ukraynalı oyuncumuz ve Ukraynalı futbolcu" ifadelerini kullandı.
Volkan Şen'in de sakatlandığı için oyundan çıktığını söyleyen Advocaat, "Volkan Şen bugün sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak istedi. Perşembe Emenike'ye şans vermiştik. Ancak fiziksel olarak doğru duruma gelmedi. Ukraynalı futbolcumuz için konuşacak olursam, onun hala bir şeylere ihtiyacı var. Aatif'ın gözünde bir problem vardı ve bu nedenle maç kadrosuna alınmadı. Ukrayna'lı oyuncumuz ligin kalitesine ayak uyduramadı. Stoch, antrenmanlarda daha iyi bir görüntü çizdi. Ben antrenmanlara bakıyorum, bunun dışındaki konular benim için çok da önemli değildir. Ukraynalı oyuncumuz için üzgünüm" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş / İHA)

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