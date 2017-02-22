Yolunu kesip kaçırdılar

Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.

Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.

Otomobilin önünü kesen 4 kişinin silahlı tehdidiyle karşılaşan kadın direnmek istese de önce aşağı inmek zorunda kaldı, ardından da apar topar diğer araca bindirildi.

Kadın ve kendisini kaçıran kişilerin bindiği otomobil hızla bölgeden uzaklaştı.

