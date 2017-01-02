02.01.2017 19:05 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Valeks Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula istikametine gitmekte olan Mehmet Ali A. (45) yönetimindeki 42 ZD 379 plakalı kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Semra Güler'e (59) çarptı. Çarpmasının etkisiyle yaralanan Güler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ilgili çalışma başlattı.

