Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Denizli'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı.

Denizli'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı.

Denizli'de, saat 17.15 sularında başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinin en işlek yerlerini su altında bıraktı. Özellikle Gazi Bulvarı, Doktorlar Caddesi ve Halk Caddesi su baskını nedeniyle kapandı. Gazi Bulvarında yaklaşık 300 metrelik alan kaldırımlara kadar tamamen su altında kalırken, birçok iş yerini su bastı. Su birikintisi nedeniyle belediye Gazi Bulvarı güzergahını kullanan belediye otobüslerinin seferleri bir süre durdu. Bulvar üzerinde iş yerleri bulunan vatandaşlar suyun gitmesi için kendileri rögar kapaklarını açmaya çalıştı, o anları ise meraklı vatandaşlar kameraya aldı.

Rüzgarla birlikte etkisini sürdüren sağanak yağış, şimşek ve fırtınaya dönüştü. Kentin yüksek kesimlerine yıldırım düşerken, sağanak yağış nedeniyle çok sayıda kişi araçlarıyla yollarda mahsur kaldı. Birçok noktada ani su baskınlarına dönüşen yağışlar nedeniyle itfaiyeye ihbar yağdı.

15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda seyir halinde olan vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı. Yağışın etkisiyle yola sürüklenen mıcırlardan dolayı da maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Araçları mahsur kalarak, polise ve itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşların yardımına itfaiye ve belediye ekipleri yardım ederken kazalara karışan araçlar çekicilerle bulundukları yerlerden kaldırıldı.

(Medeni Topaloğlu / İHA)