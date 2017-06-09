Yollar göle döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca araç göle dönen caddelerde suya gömüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca araç göle dönen caddelerde suya gömüldü.

Yaklaşık 1 saat süreyle etkili olan yağış nedeniyle caddeler göle döndü. yağışı nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerine bir süre önce dökülen asfalt yerinden kalktı. İstasyon Mahallesi'nde Lemar önü ile Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yaklaşık yarım metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Burada araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur yağışı en çok Çerkezköy'ün en büyük mahallesi olan Kızılpınar'ı vurdu. Kahveler durağı olarak bilinen güzergahta oluşan su birikintisinden dolayı çok sayıda araç suya gömüldü. Burada bir işçi servisi ile otomobil ve minibüste çok sayıda kişi mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde araç içinde bekleyenler, araçların iş makineleri ile çekilmesiyle kurtarıldı.

Yağış nedeniyle Kızılpınar Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile ev ve işyerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, TESKİ ve belediyeden yardım gelmediğini belirterek, tahliye işlemini kendilerini yaptığını söyledi. İstasyon mahallesinde de bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı.

Çerkezköylü vatandaşlar yaklaşık 1 saattir servis aracında mahsur kaldıkları ve işe gidemediklerini söylediler. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşların aynı manzaraların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundular.

(Uğur Arslan /İHA)