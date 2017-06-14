Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü

Adana'da aniden başlayan yağmur, sele nedene olurken yıkılan eski devlet hastanesi bahçesindeki bir ağaca da yıldırım düştü.

Adana'da aniden başlayan yağmur, sele nedene olurken yıkılan eski devlet hastanesi bahçesindeki bir ağaca da yıldırım düştü.

Bugün öğleden sonra başlayan yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kalınca trafik akışında aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Güzelyalı Mahallesi'nde bir yol ve evlerin otoparkları su altında kaldı. Otoparkta bulunan otomobiller de su içinde kaldı. Otomobil sürücüleri her yağmurda aynı manzara ile karşılaştıklarını ve bir türlü çözüm bulunamadığını söyledi.

Bu arada eski Adana Devlet Hastanesi bahçesindeki bir palmiye ağacına da yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği palmiye ağacı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yıldırım düşmesinden sonra ağacın yanması cep telefonu ile görüntülendi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)