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Yollar buz tuttu, 7 araç birbirine girdi
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Yollar buz tuttu, 7 araç birbirine girdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İzmir'de Cuma gününden itibaren etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle kentin çeşitli noktalarında yollar buz pistine döndü. Yollarda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hasan Güven Caddesi'nde buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası caddede tuzlama çalışmaları yapıldı. Ayrıca kentin diğer noktalarında meydana gelen buzlanma nedeniyle Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de ekipler tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer, sürücülere buzlanma nedeniyle daha dikkatli bir şekilde ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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