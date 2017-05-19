Yoldan yürüyen gençlere böyle ders verdi

Yolun ortasında yürüyen gençlere böyle ders verdi.

Yolun ortasında yürüyen gençlere böyle ders verdi.

Görüntüler İngiltere'den. Bir sürücü, yolun ortasında durarak trafiği aksatan biri bisikletli iki kişiyi uyarıyor. Ancak uyarıları dikkate almayan şahıslar sürücülere de tepki gösteriyor. Bunun üzerine gençlere bir ders vermek isteyen sürücü, geri dönerek, yol kenarında biriken suyu şahısların üzerine sıçratıyor. Şahıslar sırılsıklam olurken o anlar kameraya böyle yansıyor.

