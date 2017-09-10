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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Araç ilçesi İğdir köyü yolunda Şenova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 ZP 8414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Feci kazada araçta bulunan 67 yaşındaki Hatice Bahadır olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Murat Bahadır (36) ile İsmail Mert Bahadır (34) ve Nilüfer Özdikici Bahadır (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Nilüfer Özdikici Bahadır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hatice Bahadır'ın cenazesi, Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İlhan Yazan/İHA)
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