05.01.2017 18:10 Yoldan çıkan otomobil köprüde asılı kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan çıkan otomobil, köprü ayağında asılı kalarak dereye düşmekten son anda kurtuldu. Kazada araçta bulunan kadın sürücü ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan çıkan otomobil, köprü ayağında asılı kalarak dereye düşmekten son anda kurtuldu. Kazada araçta bulunan kadın sürücü ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, İzmit-Gölcük yolu olarak bilinen Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük yönünden İzmit'e seyir halinde olan Birsen B.(39) idaresindeki 41 DM 713 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak Kiraz deresi üzerindeki köprü ayağına çarparak dere üzerinde adeta asılı kaldı. Dereye düşmekten son anda kurtulan aracın sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce asılı kalan otomobili, düşme ihtimaline karşı çekme halatı bağladı. Daha sonra yaralı sürücü ve 5 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobilden çıkarılan sürücü ve çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü ile çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dere üzerinde asılı kalan otomobil olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Gürcan Yılmaz /İHA)

