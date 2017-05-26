Yolda yürüyen çifte saldıran şahıs tutuklandı

Diyarbakır'da yolda yürüyen çifte saldıran Yekta Ç. isimli şahıs, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da yolda yürüyen çifte saldıran Yekta Ç. isimli şahıs, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün, merkez Yenişehir ilçesinde yolda yürüyen çifte saldıran Yekta Ç. adlı şahıs, dün akşam polisin operasyonu ile gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Yekta Ç., TCK 216 maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması ile mahkemeye sevk edildi.

Görülen duruşmada Yekta Ç., 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Aydın Yorat/İHA)