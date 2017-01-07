Yolda mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtarmaya çalıştı

Silivri'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı, polis ekipleri mahsur kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştı.
Silivri'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı, polis ekipleri mahsur kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda mahsur kalan araçların yardımına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri yolda a-mahsur kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürüyor.