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Yolda mahsur kalan 5 kişi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı
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Yolda mahsur kalan 5 kişi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı

Antalya'dan Karaman'a gelirken Sarıveliler ilçesi yakınlarında lastiği patlayan aracın içerisinde mahsur kalan 5 kişi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Antalya'dan Karaman'a gelirken Sarıveliler ilçesi yakınlarında lastiği patlayan aracın içerisinde mahsur kalan 5 kişi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Karaman'ın Sarıveliler ilçesi istikametine seyir halinde olan bir aracın lastikleri patlayınca, içindeki vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan Ali Haznedar, Karaman AFAD birimi ve Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi. AFAD birimleri tarafından Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı'na bilgi verildi. Bir asayiş timi ve oto kurtarıcı ile birlikte arama çalışmaları başlatıldı ancak şahısların verilen güzergahta bulunamaması üzerine herhangi bir sonuca varılamadı. Bir süre sonra Ali Haznedar, karakolu tekrar arayarak kimsenin yardıma gelmediğini ve 1 yaşındaki Zeycan Ayşegül Uysal isimli çocuğun donmak üzere olduğunu bildirmesi üzerine tekrardan Civandere köyü muhtarı, Civler köyü muhtarı ve lastik tamircisi ile birlikte şahısların tarifi üzerine birlik komutanlığına bilgi verilerek bölgenin dışına çıkıldı. Bir süre sonra Alanya - Taşkent yolu 18. kilometresinde mahsur kalan; Zeycan Ayşegül Uysal (1), Mehmet Haznedar (24), Ramazan Erdoğmuş (38), Feride Uysal (27) ve Ali Haznedar'a (30) sağ olarak ulaşıldı. Şahısların Antalya'dan, Karaman'ın Ermenek ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları, ancak yolu şaşırmaları sonucu yanlış yola saptıkları, bu sırada lastiklerinin patlaması sonucu yolda kaldıkları belirtildi. Olay yerinde aracın tekerlekleri oto tamircisi tarafından tamir edildi. Ancak, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle araç emniyetli bir yere bırakıldı. Şahıslar ilk olarak Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığı aracı ile İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Sonra ticari taksiye bindirilerek kendi istekleri üzerine Ermenek ilçesine gönderildi.
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