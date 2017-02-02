02.02.2017 19:20 Yolda kalanların imdadına Mehmetçik yetişti

Tatvan-Ahlat istikametinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti. Tatvan-Ahlat istikametinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti.

TSK, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığının konuşlu olduğu Tatvan ilçe merkezi ve civarında 01 Şubat 2017 tarihinde akşam saatlerine doğru yaşanan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle Tatvan-Ahlat istikametindeki yolda çok sayıda sivil aracın mahsur kaldığını, bu araçlarda bulunan 52 vatandaşın, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı imkanları ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldıkları ve askeri birliğe getirilerek temel ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Ayrıca yolda mahsur kaldığı öğrenilen bir ailenin beraberlerinde bulunan 4 aylık bebekleriyle, paletli kar üstü araç vasıtasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)

