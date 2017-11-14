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Yolda halay çekenleri uyarmak isterken...
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Yolda halay çekenleri uyarmak isterken...

Gaziantep'te cadde ortasında halay çekenleri uyarmak isteyen bir şahsa ticari taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan Bayır, 6 günlük yaşam mücadelesini kazanarak, hayati tehlikeyi atlattı.

Gaziantep'te cadde ortasında halay çekenleri uyarmak isteyen bir şahsa ticari taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan Bayır, 6 günlük yaşam mücadelesini kazanarak, hayati tehlikeyi atlattı.
İddiaya göre, Gaziantep'te 8 gün önce meydana gelen düğünden çıkan araç konvoyu Güneş Mahallesinde yol ortasında durdu. Araçtan inenler, yolda halay çekmeye başladı. Yağan yağmur nedeniyle kaza olabileceğini düşünen İlhan Bayır, yol kenarında halay çeken akrabalarının yanına geldi. kazaya fırsat verilmemesi için akrabalarını uyardığı esnada plakası ve sürücüsü bilinmeyen ticari taksi hızla, halay çekenlerin arasına daldı. Halaya girenlerin kaçıştığı kazada arkadaşlarını ve yakınlarını uyarmak için araçtan inen Bayır, ağır şekilde yaralandı.

TAKSİ BİLE DURMADI
Kazada ticari taksi bir aracada çarpmasına rağmen, yoluna devam ettiği belirtilirken, olay yerinde uzaklaşan taksinin plakası ve sürücüsü belirlenemedi. Kazada ağır yaralanan Bayır ise Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstüste 2 sefer ameliyat olan Bayır, hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Bayır, yaklaşık 6 gün süren yaşam mücadelesini kazandı.
Kaza anı cep telefonları tarafından kaydedildi
Olay anında çevrede bulunan evlerden vatandaşlar, yol ortasında çekilen halayı görüntülerken, kaza anını da saniye saniye kaydetti. Hızla gelen ve plakası belirlenemeyen bir ticari taksi gelin aracının yanında halay çekenlerin arasına giriyor. Gelin aracına da çarpan taksi, durmadan yoluna devam ediyor.

OLAYI ANLATTI
8 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Bayır, "O gece ne oldu hiç bilmiyorum. Hiç bir şey hatırmalıyorum" dedi. Olay günü konvoyda olduğunu söyleyen Bayır'ın Kuzeni Musa Batı ise, yaşanılanları şöyle anlattı:
"Düğünden sonra konvoyla birlikte yola çıktık. Yolda diğer gençler durup halaya tutuşurken, İlhan abi o esnada konvoyun önüne geçti. İnip buradakileri dikkatli olmaları için uyaracağını söyledi. Arabadan indi, kapıyı kapattı, 3 adım attı, atmadı ses geldi. Gittiğimizde İlhan Bayır yerdeydi."
Kazayla ilgili cep telefonu görüntüleri bulduklarını belirten Musa Batı ise "Görüntülere baktığımızda önceden 2 araç geçiyor ama bunlar yavaş geçiyor. Üçüncü araç ise ilk başta süratli geliyor. Daha sonra daha da süratini arttırıyor. Ve İlhan Bayır'a çarpıyor. Sürücü çarpar çarpmaz daha da hızlanarak kaçıyor" dedi.

8 GÜNDE BULUNAMADI
Kazanın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen halen aracın ve sürücünün bulunamadığını belirten Musa Batı, sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi. kuzeni İlhan Bayır'ın yürüyememe riski bulunduğunu da belirten Batı, "8 gündür kazayı yapan sürücü yakalanamadı. Bir an önce bu sürücünün yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
(Lider Olgun/İHA)
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