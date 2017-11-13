13.11.2017 12:46 Yolda bulduğu 4 bin 300 TL'yi sahibine ulaştırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, evine giderken 4 bin 300 TL buldu. Genç parayı sahibine teslim etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, evine giderken 4 bin 300 TL buldu. Genç parayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde zeytin satan bir iş yerinde çalışan 23 yaşındaki İbrahim Şimşek, yolda içerisinde 4 bin 300 lira olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın içine balkan Şimşek, 4 bin 300 lira olduğunu fark etti. Cüzdanı yanına alan Şimşek, eve gidip sahibinin bir şekilde ortaya çıkmasını bekledi. 2 gün bekleyen İbrahim Şimşek, belediye hoparlörlerinden de anons yapılmayınca paranın sahibini bulmak için ilçede araştırmaya başladı. Şimşek, parayı bulduğu güzergahta yaptığı araştırmada kısa sürede parayı İnci Çur adında bir kadının düşürmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Kadını da bulan Şimşek, kadının cüzdanını doğru tarif etmesi ve paranın miktarını bilmesi sonucu parayı teslim etti.



İKİ GÜN KAYIP ANONSU BEKLEDİ

Parayı bulup sahibine teslim eden İbrahim Şimşek, iki gün boyunca paranın kaybolduğu yönünde anons beklediğini anlatarak, "Eve giderken mahallede bir cüzdan buldum. Cüzdanın içine baktığında 4 bin 300 lira vardı. Birkaç gün bekleyeyim, belki hoparlörden anons ederler ve ben de sahibine veririm dedim. Evde bekledim, kimse sahip çıkmadı. Gidip araştırdım, sahibini buldum, teslim ettim. Dedim paranız ne kadar, o da dedi bu kadar. Ben de teslim ettim" dedi.



BORCUNU VERMEYE GİDERKEN YOLDA DÜŞÜRMÜŞ

Parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan İnci Çur ise borcunu ödemeye giderken yolda cüzdanını kaybettiğini söyledi. Parayı kendisine ulaştıran Şimşek'e teşekkür eden kadın, "Allah razı olsun. 3 gündür param kayıptı. Bu adam bulup bana getirdi. Helal adama rast geldim. Param 4 bin 300 liraydı. Bulacağımızdan umudumuz yoktu. Başkası olsaydı getirmezdi. Bulan adam 1 lira bile olsa getirmezdi. Allah razı olsun, helal süt emmiş. Kurban olayım sana. Borcumu vermeye gitmiştim, düşürmüşüm" diye konuştu.

Parayı bulup sahibine teslim eden İbrahim Şimşek'i tanıyanlar ise çok dürüst biri olduğunu belirtti. Şimşek'in at arabasıyla günlük 20 TL yevmiyeye şehir içinde eşya taşıyarak geçimini sağladığı, iş olmadığı zamanlarda ise zeytin dükkanında çalıştığı öğrenildi.

(Erhan Subaşı /İHA)

