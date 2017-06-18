Almanya'nın Stuttgart kentindeki havalimanında yolcular arasında çıkan tartışmada bomba söylentileri polisi harekete geçirdi. Havalimanında terör alarmı verilirken, yolcular tahliye edildi, uçakta arama yapıldı.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki havalimanında yolcular arasında çıkan tartışmada bomba söylentileri polisi harekete geçirdi. Havalimanında terör alarmı verilirken, yolcular tahliye edildi, uçakta arama yapıldı.

Almanya'nın Stuttgart kentinden Bulgaristan'ın Varna kentine gedecek olan Bulgaria Air havayollarına ait 180 yolcusu bulunan yolcu uçağında terör alarmı verildi. İki Bulgar yolcu arasında yaşanan tartışması sırasında bomba söylentisi polisi hareke geçirdi. Olaya polisin de dahil olmasıyla havalimanında terör alarmı verildi. Polis, alarm süresince iniş ve kalkışları durdurdu. Uçakta bomba araması yapılırken, yolcular tahliye edildi. Uçaktaki bütün valizler indirilerek teker teker kontrol edildi.

Polis Sözcüsü Steffen Zaiser, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını yolcuların ise öğleden sonra Varna'ya uçmaları için planlama yapıldığını duyurdu. Stuttgart Havaalanı Sözcüsü Johannes Schumm bomba alarmı yüzünden uçuş planlarının tamamen bozulduğunu akşama kadar tekrar normal sisteme dönülebileceğini ve yolcuların anlayışlı olmasını istedi.

(Mehmet Koca / İHA)