Yolcu vapurunu internetten satışa çıkardılar

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan 'Şehit Caner Gönyeli' isimli yolcu vapuru, internette bir alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, internette bir alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, internetten 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı. İlanda, Deniz İşletme Müdürlüğü'nden 4 yıl önce ihale ile satın alınan yolcu vapuru, 3 Şubat'ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar talip oldu.

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978'de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut. Yalova'da demirli halde bulunan yolcu vapuru alıcısını bekliyor.

