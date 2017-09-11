11.09.2017 13:36 Yolcu otobüsünden seyyar lokanta yaptı

Posof esnafından Altan Altun, yolcu otobüsünü içinde ocağı, sobası olan bir seyyar lokantaya çevirdi. Otobüs lokanta, Ulgar Dağı geçidini kullanan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Posof esnafından Altan Altun, yolcu otobüsünü içinde ocağı, sobası olan bir seyyar lokantaya çevirdi. Otobüs lokanta, Ulgar Dağı geçidini kullanan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Geçen sene Ulgar Dağı geçidinde çadırlar kurarak lokanta hizmeti vermeye başlayan Posof esnafından Altan Altun, bu sene yetkili mercilerden izin alamayınca çareyi otobüste buldu. Elindeki yolcu otobüsünü içinde ocağı, sobası olan seyyar lokantaya çeviren Altun, Ulgar Dağı geçidinde hizmet vermeye başladı.

Otobüs lokanta, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

(Halil İbrahim Ataman /İHA)

