Yolcu otobüsünde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da yolcu otobüsündeki yaşı küçük bir yolcunun valizinde 7 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman'da yolcu otobüsündeki yaşı küçük bir yolcunun valizinde 7 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri sırasında özel bir seyahat firmasına ait otobüste arama yaptı. Otobüste yolculuk eden yaşı küçük bir şahsa ait valiz içerisinde yapılan kontrollerde 7 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (Mehmet Şükrü Yıldırım /İHA)
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