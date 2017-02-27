Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yakutiye ilçesi Mülk Mahallesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 17 Afganistan, 13 Pakistan, 1 Afrika ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 32 şahıs yakalandı.

Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlere kişi başına 2 bin 507 TL para cezası uygulanarak, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sınır dışı edildi.

(Ahmet Akbuğa / İHA)