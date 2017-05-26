Yolcu otobüsünde 110 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 110 kilogram eroin ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 110 kilogram eroin ele geçirildi.

Doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına istihbaratını alan Kocaeli İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro ekipleri, TEM otoyolunda operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen takip ve incelemeler neticesinde TEM otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda 110 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)