Yolcu otobüsü üst geçitten uçtu: 48 yaralı

Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı.

Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Ankara'ya seyir halinde olan 33 LD 900 Mehmet Oğuz yönetimindeki otobüs, Çorum-Ankara karayolunun 40. kilometresinde üst geçide çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada 2'si Irak uyruklu olduğu öğrenilen 48 kişi yaralandı.

Yaralılar Çorum ve Sungurlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

(Bülent Özkaleli - Serkan Şansever / İHA)