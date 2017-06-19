Yolcu otobüsü üst geçitten uçtu: 48 yaralı

Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı.
Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Ankara'ya seyir halinde olan 33 LD 900 Mehmet Oğuz yönetimindeki otobüs, Çorum-Ankara karayolunun 40. kilometresinde üst geçide çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada 2'si Irak uyruklu olduğu öğrenilen 48 kişi yaralandı. Yaralılar Çorum ve Sungurlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. (Bülent Özkaleli - Serkan Şansever / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.