Yolcu otobüsü kepçeye çarptı: 15 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Konya Karayolunun 19. kilometresi Yeniceoba kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Remzi K. İdaresindeki 42 ER 137 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Bayram G.'nin kullandığı iş makinesine çarptı. Otobüs kepçeye çarptıktan sonra refüjdeki bariyer demirlerinin üzerine çıktı. Kazada otobüs sürücüsü muavin ile iş makinesi şoförü l otobüste bulunan 12 yolcu olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulansla Kulu ve Cihanbeyli İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bulundukları yerde sıkışan otobüs şoförü ve muavin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan muavin ise olay yerine gelen helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Yaralılardan Bayram G. Cihanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

(Ömer Keleş/İHA)