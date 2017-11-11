11.11.2017 16:58 Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 9 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus'un Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus'tan Pozantı istikametine gitmekte olan Bahri Çinan idaresindeki 07 FRN 55 yolcu otobüsü, önünde seyreden Mehmet Mutlu idaresindeki 42 AJ 300 plakalı kamyona çarptı.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Bahri Çinan sıkıştığı yerden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri tarafından kaza kırım aletleri kullanılarak çıkarıldı. Otobüsün ikinci şoförü Mahmut Avşar ile Meryem Şekeroğlu, Hacer Selver Kolkıran, Cemal Özel, Ayşenur Kahraman, Selver Kahraman, Muhammet Altıntaş, Cahit Haytaç, Şirin Acem Bekiroğlu'nun yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

