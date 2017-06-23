Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 73 FE 100 plakalı yolcu otobüsü ile 73 AE 528 tır, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Akgül /İHA)