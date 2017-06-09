Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı, kazada ikinci şoför ölürken, 2O kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı, kazada ikinci şoför ölürken, 2O kişi yaralandı.

Kaza Adana-Tarsus arası Keloğlu Köprüsü yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye Adana'dan Mersin'e giden Abdullah C. yönetimindeki 07 LLJ 60 plakalı yolcu otobüsü Keloğlu Kavşağında sürücüsü Alifakı Mahalle yolundan gelen Mehmet S. idaresindeki 33 ND 053 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan yolcu otobüsü yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Otobüsün ikinci şoförü olan hostes koltuğunda oturan İlhan E. araç içinde sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet S. ile birlikte otobüste bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe yaklaşık 1 saat kapatılırken, kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinde çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın /İHA)