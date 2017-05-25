Yolcu otobüsü dereye uçtu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesi Çepni köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'ya yolcu taşıyan İsmail Şen (31) idaresindeki 14 LF 307 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Mudurnu'da öğretmenlik yapan kişilerin de bulunduğu otobüste sürücü İsmail Şen ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular başka araçlarla ilçeye gönderilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA)