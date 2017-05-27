Yolcu otobüsleri çarpıştı: 40 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece geç saatlerde Dazkırı-Dinar karayolunun 5. Kilometresindeki bir dinlenme tesisi yakınlarında meydana geldi. Kazada aynı firmaya ait yolcu otobüslerinden Ç.G. idaresindeki 09 DH 102 plakalı otobüs, A.C'nin kullandığı 20 AYK 50 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada iki otobüste bulunan 40 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Dinar ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Gökten Ceylan/İHA)