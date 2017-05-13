Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Muğla'da yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Muğla'da yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. (Bekir Tosun/İHA)
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