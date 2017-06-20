Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Niksar karayolunda Bula köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada; Yunus Kırgıç (33) idaresindeki 55 AGR 45 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ergün Ergökmen (32) idaresindeki 60 M 6053 plakalı yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile şarampole savrulan minibüs yan yattı. Minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (Nurhan İçmez /İHA)
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