Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 18 yaralı

Isparta'da yolcu minibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu minibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir-Gelendost karayolu Kemerköprü mevkiinde saat 18.00 sıralarında, Ali Tekinkaya yönetimindeki 34 GN 8150 plakalı kamyon ile Emir Ali Kocabaş idaresindeki 32 DB 739 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsteki yolculardan 18'i yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2'is ağır toplam 18 yaralı Isparta ve Eğirdir'deki hastanelerde tedavi altına alınırken, 16 yaralı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ferhat Kaya /İHA)