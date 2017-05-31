Yolcu dolu minibüsün devrilme anı kamerada

İstanbul Ataşehir'de ara sokaktan çıkan bir minibüse çarpan yolcu minibüsü devrildi. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 8 yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazanın yaşandığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de ara sokaktan çıkan bir minibüse çarpan yolcu minibüsü devrildi. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 8 yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazanın yaşandığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Atilla Saatçi'nin kullandığı 34 M 2401 plakalı yolcu minibüsü, sokak arasından çıkan Hakan Kemik'in kullandığı 34 NK 5352 plakalı minibüse çarparak devrildi. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 8 yolcu yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı görülen minibüs yolcuları olay yerine gelen ambulanslara taşındı. Yaralıların bazıları sandalyede oturarak müdahale edilmesini bekledi. Bu sırada bir yaralının yakını olay yerine gelerek minibüs şoförüne tepki gösterdi. Çevreye bağırarak tepkisini dile getiren vatandaş, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı cadde esnafı ise, sık sık yaşanan kazalardan şikayetçi oldu. Sürücülerin süratli ve dikkatsiz olmalarından yakınan vatandaşlar, belediyenin cadde üzerinde tedbir almasını istedi.

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün hızla savrulduğu görülüyor. Ardından çevredeki vatandaşlar minibüsün yanına koşuyor. Panik ve koşuşturma anları da anbean kameralara görüntüleniyor.

(Mustafa Esen/İHA)